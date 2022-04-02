Песков назвал время для переоценки отношений России и Европы

Когда европейцы осознают ответственность за общий континент, наступит время для переоценки отношений с Россией и время для выхода на диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт - это не ближняя перспектива, - но тогда придёт время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента Путина также подчеркнул, что это «не ближняя перспектива», пишет Газета.ru.

Ранее RT со ссылкой на политического обозревателя Энтони Уэббера сообщила, что европейские страны, в частности Великобритания, не пытались задуматься о последствиях ограничительных мер против России для них, когда вводили эти санкции.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПолитикаРоссияЕвропаДмитрий Песков
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