В Лондоне на митингах из-за резкого роста цен на энергоносители требуют отставки Джонсона

Активисты движения National Assembly на митинге из-за резкого роста цен на электричество и газ, который проходит в центре Лондона, требуют отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и правительства Консервативной партии. Об этом сообщает Новости.

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Акции протеста вызваны повышением цен на газ и электричество на 54%. Решение, принятое в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, вступило в силу 1 апреля. Из-за этого британские потребители начнут тратить на электроэнергию в среднем на 700 фунтов в год больше и в целом составят около 2000 фунтов.

При этом годовая инфляция в феврале в Британии составила6,2%, что является рекором для страны за последние 30 лет.

Ранее National Assembly проинформировала о планах провести акции против роста цен в 25 крупнейших городах страны, в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере, 2 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ЭлектроэнергияЦеныПротестыМитингВеликобританияБорис Джонсон
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