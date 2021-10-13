«Выход из ЕС? Категорически нет!» В Варшаве объяснили смысл «схватки» с Евросоюзом
Внутри Евросоюза идет борьба за модель развития, в которой Польша находится на стороне «клуба независимых государств», сказал НСН Якуб Корейба.
Польша не собирается выходить из Евросоюза в обозримом будущем, но при этом хочет отстоять свой политический суверенитет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» польский политолог Якуб Корейба.
Польский Конституционный суд на прошлой неделе издал постановление о приоритете национальных законов над законами ЕС. В Евросоюзе пообещали резкую реакцию на действия Варшавы, отметив, что в отсутствие единых законов «вся Европа начнет разваливаться».
«Выход Польши из ЕС? Категорически нет, потому что геополитическое положение Польши в корне отличается от положения Великобритании. Польша – не остров, плюс она находится между Россией и Германией, а в таком положении к кому-то из соседей надо «примкнуть». Вот уже 30 лет Польша выбирает опцию «на Германию», а опции «на Россию» нет, потому что Москва никакой интеграции не предлагает. Пока не появится альтернатива – российская, китайская или американская, а она в ближайшие 50 лет не появится, Польша будет оставаться в Евросоюзе. Вопрос в том, каким будет качество ее пребывания в ЕС и соотношение сил с евробюрократией», - сказал Корейба.
Действия Варшавы он объяснил «схваткой», которая сейчас идет внутри Евросоюза.
«Внутри Евросоюза идет борьба за модель развития – грубо говоря, «сверху» или «снизу». В сторону одного большого федерального европейского государства или назад, в сторону клуба независимых государств. Это вопрос философский: отказываться от суверенитета в пользу большого объединения, оставаться в нынешнем состоянии или сдать назад. Схватка идет, результат будет известен через несколько лет», - отметил политолог.
При этом Корейба объяснил, какие цели у Польши в этой «схватке».
«Польское правительство придерживается мнения, что «евросоюзная настройка» должна иметь комплементарный по отношению к государствам характер, то есть – не для того мы боролись за независимость от Советского Союза, чтобы теперь сдавать ее Евросоюзу. Поэтому ЕС видится, как экономическое объединение без политической интеграции, сегодняшний уровень которой – это максимум, а лучше бы сдать назад и ограничить полномочия европейской бюрократии. Цель нынешнего противостояния с точки зрения Польши – поставить четкие рамки тому, на что Еврокомиссия может влиять, а на что нет, что останется к компетенции национального правительства. Цель в том, чтобы распределить полномочия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В минувшие выходные в Польше тысячи людей, испугавшихся возможного выхода страны из Евросоюза, вышли на улицы на акции протеста, чтобы выразить несогласие с решением КС этой страны. В частности, в Варшаве на митинг вышли около 100 тыс. человек, которые держали флаги Польши и Евросоюза и скандировали: «Мы остаемся! Мы Европа!», пишет РБК.
Между тем, в Великобритании считают, что Евросоюз проиграет в споре с Польшей по вопросу верховенства права.
«Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», - написал британский журналист Мэтью Линн в материале для The Telegraph.
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