«Выход из ЕС? Категорически нет!» В Варшаве объяснили смысл «схватки» с Евросоюзом

Польша не собирается выходить из Евросоюза в обозримом будущем, но при этом хочет отстоять свой политический суверенитет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» польский политолог Якуб Корейба.

Польский Конституционный суд на прошлой неделе издал постановление о приоритете национальных законов над законами ЕС. В Евросоюзе пообещали резкую реакцию на действия Варшавы, отметив, что в отсутствие единых законов «вся Европа начнет разваливаться».