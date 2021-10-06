В Польше призвали НАТО и ЕС к противостоянию «Северному потоку - 2»

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и Евросоюз к противостоянию «угрозам и вызовам, который может принести «Северный поток - 2». Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее заявление Дуда сделал в ходе Варшавского форума по безопасности. Польский президент назвал газопровод "ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества».

По мнению Дуды, «Северный поток - 2» даст России возможность стратегического шантажа за рамками вопросов энергетики.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПольшаСеверный Поток-2
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