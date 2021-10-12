В Британии предрекли поражение Евросоюза в правовом споре с Польшей
Евросоюз проиграет в споре с Польшей по вопросу верховенства права, считает британский журналист Мэтью Линн. Об этом он пишет в своем материале для The Telegraph.
Ранее польский Конституционный суд признал верховенство национального права над законами ЕС, напоминает Газета.ру. В Европарламенте назвали действия Польши началом процесса выхода страны из ЕС.
«Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — считает британский журналист.
Как отметил Линн, существующие у Брюсселя проблемы не позволят ему выйти из конфликта с Варшавой победителем. Журналист подчеркивает, что сообщество испытывает трудности с восстановлением экономик после пандемии. Кроме того, ЕС занят вопросами нового правительства Германии и непредсказуемого исхода грядущих президентских выборов во Франции.
Вместе с тем журналист отмечает, что Евросоюз «очень популярен среди польских избирателей». Однако сообщество «затевает драку, в которой проиграет», и в перспективе может потерять Польшу.
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