В Британии предрекли поражение Евросоюза в правовом споре с Польшей

Евросоюз проиграет в споре с Польшей по вопросу верховенства права, считает британский журналист Мэтью Линн. Об этом он пишет в своем материале для The Telegraph.

Ранее польский Конституционный суд признал верховенство национального права над законами ЕС, напоминает Газета.ру. В Европарламенте назвали действия Польши началом процесса выхода страны из ЕС.

«Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — считает британский журналист.

Как отметил Линн, существующие у Брюсселя проблемы не позволят ему выйти из конфликта с Варшавой победителем. Журналист подчеркивает, что сообщество испытывает трудности с восстановлением экономик после пандемии. Кроме того, ЕС занят вопросами нового правительства Германии и непредсказуемого исхода грядущих президентских выборов во Франции.

Вместе с тем журналист отмечает, что Евросоюз «очень популярен среди польских избирателей». Однако сообщество «затевает драку, в которой проиграет», и в перспективе может потерять Польшу.

