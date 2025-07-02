«Выход из комы»: Макрону удалось впервые за три года пообщаться с Путиным
Европейские СМИ сообщают, что Макрон позвонил Путину, чтобы ЕС стал участников переговоров по Ирану. Также главы государств обсудили украинский вопрос, стороны выразили надежду на продолжение диалога.
Вечером 1 июля российский лидер Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это стало резонансным событием для Москвы, Европы и всего мира. Раньше французский коллега звонил Путину чаще других европейских лидеров, что породило даже целый ряд мемов про звонки Макрона. При этом отношениях лидеров заметно охладели в последние годы.
Теперь СМИ гадают, что послужило причиной для возобновления диалога, а политологи делают ставку на «потепление в отношениях». В последний раз лидеры двух стран созванивались 11 сентября 2022 года.
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
В беседе президент России сделал акцент на украинском конфликте, указав на то, что противостояние Москвы и Киева произошло из-за политики Запада, на протяжении многих лет создававшего антироссийский плацдарм на Украине, а сейчас затягивающего боевые действия.
По мнению Путина, урегулировать конфликт на Украине необходимо комплексно, устраняя первопричины боевых действий и опираясь на реалии на земле, которые все и так видят и могут оценить.
Кроме того, Путин и Макрон обсудили положение на Ближнем Востоке на фоне ирано-израильского конфликта и атак США на объекты Ирана. Президенты России и Франции согласились с тем, что важно уважать права Ирана на мирный атом и выполнение обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, в частности, сотрудничество с МАГАТЭ. Российский и французский лидер указали на необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
В ходе разговора Путин и Макрон условились продолжать сотрудничество по возможной координации позицию по урегулированию ближневосточных конфликтов. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули особую ответственность Парижа и Москвы за поддержание мира и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН.
Политологи отмечают, что Путин выдвинул Франции и Европе в целом три основных тезиса: гарантированный для России запрет расширения НАТО на восток, признание европейцами вины за провоцирование Украины против России, требования Москвы по вопросам территорий, денацификации и демилитаризации должны учитываться.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что прошлый подход Макрона, заключавшийся в поставках оружия Киеву и санкциях против России, не сработал. А появившаяся трещина между США и Европой подрывает авторитет европейских лидеров. Поэтому французский лидер позвонил Путину, чтобы найти способ договориться.
ВЫХОД ИЗ КОМЫ
Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по иранской проблеме, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.
Разговор лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стал признаком выхода дипломатии Европы из комы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
«Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил парламентарий. Он отметил, что для достижения устойчивого мира диалог нужно продолжать даже при расхождении мнений.
Состоявшийся разговор Кремль оценил как «содержательный». А по сообщениям Елисейского дворца, диалог двух лидеров продлился больше двух часов. Французская сторона, согласно официальному заявлению, рассчитывает на продолжение контактов с российским лидером. В Москве же всегда заявляли о готовности вести переговоры с коллегами из Европы. Даже в ООН приветствовали начавшуюся коммуникацию Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Европейские СМИ вышли с заголовками о «потеплении в отношениях». При этом остается очевидным тот факт, что у Москвы и Парижа, а также Европы в целом очень разные взгляды и мнения на целый ряд вопросов, так или иначе касающихся Украины. Поэтому диалог не будет простым, а для решения спорных вопросов потребуется достаточное количество времени.
В целом Кремль всегда заявлял, что готов к контактам со всеми, кто в этом заинтересован. Напомним, что больше полугода назад — 15 ноября 2024-го — состоялся первый почти за два года телефонный разговор между президентом России и на тот момент канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц утратили здравый смысл и хотят вернуться к тому времени, когда их страны пытались завоевать всю Европу. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заметил, что возвращение Парижа и Берлина к таким идеям печально.
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