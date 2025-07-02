Вечером 1 июля российский лидер Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это стало резонансным событием для Москвы, Европы и всего мира. Раньше французский коллега звонил Путину чаще других европейских лидеров, что породило даже целый ряд мемов про звонки Макрона. При этом отношениях лидеров заметно охладели в последние годы.

Теперь СМИ гадают, что послужило причиной для возобновления диалога, а политологи делают ставку на «потепление в отношениях». В последний раз лидеры двух стран созванивались 11 сентября 2022 года.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ

В беседе президент России сделал акцент на украинском конфликте, указав на то, что противостояние Москвы и Киева произошло из-за политики Запада, на протяжении многих лет создававшего антироссийский плацдарм на Украине, а сейчас затягивающего боевые действия.

По мнению Путина, урегулировать конфликт на Украине необходимо комплексно, устраняя первопричины боевых действий и опираясь на реалии на земле, которые все и так видят и могут оценить.