Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел не выспавшимся
27 июня 202500:02
Глава Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит европейского союза в Брюсселе, сообщил в соцсети Х журналист Чей Боуз.
По его словам, глава государства выглядел явно не выспавшимся. Макрон опоздал на 1,5 часа. Лидеры Евросоюза начали прибывать на саммит с 10 часов утра по местному времени. Начало мероприятия было запланировано на 11 часов, однако Макрон не появился вовремя.
Ранее президент Франции объяснил «пощечину» жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru