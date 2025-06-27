Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел не выспавшимся

Глава Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит европейского союза в Брюсселе, сообщил в соцсети Х журналист Чей Боуз.

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По его словам, глава государства выглядел явно не выспавшимся. Макрон опоздал на 1,5 часа. Лидеры Евросоюза начали прибывать на саммит с 10 часов утра по местному времени. Начало мероприятия было запланировано на 11 часов, однако Макрон не появился вовремя.

Ранее президент Франции объяснил «пощечину» жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзФранцияЭммануэль Макрон

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