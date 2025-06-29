Лавров: Мерц и Макрон утратили здравый смысл и хотят завоевать Европу

Французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц утратили здравый смысл и хотят вернуться к тому времени, когда их страны пытались завоевать всю Европу. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.