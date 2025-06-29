Лавров: Мерц и Макрон утратили здравый смысл и хотят завоевать Европу
29 июня 202511:27
Французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц утратили здравый смысл и хотят вернуться к тому времени, когда их страны пытались завоевать всю Европу. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он заметил, что возвращение Парижа и Берлина к таким идеям печально.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru