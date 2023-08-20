Выгодно России. ЭКОВАС не смог договориться с мятежникам в Нигере

Мятежников Нигера поддержали Мали и Буркина-Фасо, где до этого тоже произошли военные перевороты. Свои войска для ЭКОВАС не предоставит Гвинея. Кроме того, в регионе присутствуют бойцы российской «Группы Вагнера».

После того, как военные в Нигере отстранили от власти сторонника Запада президента Мохамеда Базума, Франция поддержала решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников и восстановлении власти Базума. Причем ЭКОВАС, как выяснилось в последний момент, к интервенции не готово.

Развитие военного конфликта в Нигере будет зависеть от того, решится ли Франция задействовать свои войска в регионе, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.



«Если столица будет занята французами, то неизвестно, как пойдут дела в других регионах страны. Нигер – это не такое маленькое государство, это 25 миллионов человек, более миллиона квадратных километров – это большая территория. А если учесть племенные разобщенности и другие факторы, то неизвестно, как пойдут дела... Даже интервенция не решит проблемы: захватить столицу они смогут, но смогут ли взять контроль над всей страной, здесь большие сомнения», — сказал НСН военный эксперт.