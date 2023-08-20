Выгодно России. ЭКОВАС не смог договориться с мятежникам в Нигере
В африканском государстве Нигер повстанцы, свергнувшие законного президента, ссорятся с ЭКОВАС и Францией и расчищают дорогу к сотрудничеству с Россией.
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с мятежниками. Национальный комитет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить и восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Мятежников Нигера поддержали Мали и Буркина-Фасо, где до этого тоже произошли военные перевороты. Свои войска для ЭКОВАС не предоставит Гвинея. Кроме того, в регионе присутствуют бойцы российской «Группы Вагнера».
После того, как военные в Нигере отстранили от власти сторонника Запада президента Мохамеда Базума, Франция поддержала решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников и восстановлении власти Базума. Причем ЭКОВАС, как выяснилось в последний момент, к интервенции не готово.
Развитие военного конфликта в Нигере будет зависеть от того, решится ли Франция задействовать свои войска в регионе, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Если столица будет занята французами, то неизвестно, как пойдут дела в других регионах страны. Нигер – это не такое маленькое государство, это 25 миллионов человек, более миллиона квадратных километров – это большая территория. А если учесть племенные разобщенности и другие факторы, то неизвестно, как пойдут дела... Даже интервенция не решит проблемы: захватить столицу они смогут, но смогут ли взять контроль над всей страной, здесь большие сомнения», — сказал НСН военный эксперт.
Но американцы поступили иначе: в Нигер приехала Нуланд, которую интересовало именно освобождение Базума. Во Франции уверены: цель американцев – сохранить свои базы в регионе, и они закроют глаза на переворот, если эти базы там останутся. Такой подход может поддержать Нигерия, для которой эти базы важны при борьбе с джихадистами, напоминает «Радиоточка НСН».
Поэтому французы крупно обиделись на США из-за Нигера. Как неожиданно для себя выяснил Париж, его интересы разошлись с интересами Вашингтона. И вот уже в издании Le Figaro выходит статья, в которой французский дипломатический источник произносит: «С такими союзниками нам не нужны враги».
В то же время 94 французских сенатора написали президенту Эммануэлю Макрону открытое письмо о провале французской постколониальной политики в Африке.
Сенаторы указывают, что Нигер, Мали, ЦАР и Буркина-Фасо «отвергли Францию», проблемными для Парижа становятся также Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко. Кроме того, после провала французского военного вмешательства в 2014 году в Африку пришла группа «Вагнер», говорится в письме к Макрону.
«Не пора ли пересмотреть наше видение Африки и ее связи с Францией… У вас неоднократно было такое намерение...», - пишут сенаторы.
У России есть «вагнеровцы» в Западной Африке, которые могли бы «наступить на причинное место» американцам и французам, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин на фоне обострения в Нигере.
«Американцы и французы хотят максимально дестабилизировать этот регион. Все, что южнее Сахары, это зона французского франка, огромные запасы минеральных ресурсов, в том числе и урана. Франция - союзник американцев, который вместе с ними контролирует эту часть Африки. Речь идет не только о Мали, Буркина-Фасо и Чаде, но и о десятке других стран. Появление отрядов "Вагнера" серьезно стабилизирует ситуацию, они могут сыграть выдающуюся роль в этой ситуации…У "Вагнера" достаточно большая группировка в этом регионе, около 10 тысяч. Если надо, она будет увеличена. А французских экспедиционных войск под флагом ООН не так много, около 3 тысяч. Ситуация непростая, но очень выгодная для России, и ею надо пользоваться»,- заявил военный эксперт.
Ранее в Нигере ранее произошел военный переворот, в ходе которого от власти отстранен сторонник Запада президент Базум. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило путчистам в Нигере военной силой, сильно напряглись и во Франции. Нигер уже прекратил поставки золота и урана во Францию. Нигер до 1960 года был колонией Франции, французское присутствие там сохраняется. Гвинея, Мали и Буркина-Фасо – тоже бывшие колонии Франции. В этих странах, по некоторым данным, есть представители российской ЧВК «Вагнер», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru