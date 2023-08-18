СМИ: США готовят план по экстренной эвакуации своих баз из Нигера

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хеккера, пока ещё сохраняется надежда на мирное дипломатическое решение кризиса в этой стране.

«Если всё сложится благополучно, то американским военным не потребуется уезжать», - заявил он.

У США в Нигере размещены база беспилотников, а также база, которую используют спецслужбы, готовя операции против террористов.

«Сейчас Пентагон занят поиском стран, где бы можно было их разместить», - рассказал Хеккер.

Он высказал сожаление, что пройдут недели или даже больше, прежде чем США примут какое-либо решение по поводу будущего баз.

Ранее стало известно, что США приостановят финансирование нескольких программ помощи Нигеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

