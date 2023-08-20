СМИ: Тчиани заявил, что Нигер будет готов к войне
Глава мятежников Нигера Абдурахман Тчиани заявил, что страна не хочет войны, однако будет готова к ней, сообщает телеканал Al-Jazeera.
По его словам, государства Экономического сообщества стран Западной Африки не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.
Ранее Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере. Партнеры исполняют свои обязательства, прописанные в «совместном коммюнике солидарности» с Нигером.
А ЭКОВАС назначило точную дату вторжения в Нигер, где в конце июля произошел военный переворот. При этом сообщество не стало объявлять сроки военного вмешательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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