СМИ: Тчиани заявил, что Нигер будет готов к войне

По его словам, государства Экономического сообщества стран Западной Африки не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.

Ранее Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере. Партнеры исполняют свои обязательства, прописанные в «совместном коммюнике солидарности» с Нигером.

А ЭКОВАС назначило точную дату вторжения в Нигер, где в конце июля произошел военный переворот. При этом сообщество не стало объявлять сроки военного вмешательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



