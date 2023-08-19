Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере

Отмечается, что таким образом партнеры исполняют свои обязательства, прописанные в «совместном коммюнике солидарности» с Нигером. Страны готовы «дать отпор любому виду агрессии» против республики.

Кроме того, RTN сообщает, что офицеры генштабов Нигера, Мали и Буркина-Фасо провели встречу в Ниамее для составления плана по отражению «трусливой и противоправной агрессии», запланированной Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее ЭКОВАС назначило точную дату вторжения в Нигер, где в конце июля произошел военный переворот. При этом сообщество не стало объявлять сроки военного вмешательства, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

