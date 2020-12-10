«Единая Справедливая Либерально-Демократическая Россия». Политологи о шансах ЕР на выборах

«У «Единой России» есть хорошие шансы получить большинство в Госдуме. Вопрос только в том, каким оно будет: конституционным с 300 мандатами или уверенным, которое составляет порядка 250 мандатов. Второй сценарий пока более вероятен. Рейтинги партии составляют около 30%. Но понятно, что партия власти имеет преимущество в одномандатных округах», - отметил он.



Политолог уточнил, что уровень поддержки «Единой России» через год может упасть.



«Мы не знаем , каким будет уровень протеста в сентябре 2021 года, пока все идет к тому, что он вырастет. Кроме того, мы не знаем, насколько раскрутятся новые партии. Далее мы не знаем, как выступят партии парламентской оппозиции. Например, есть лидерские проблемы у «Справедливой России», на рейтингах ЛДПР негативно сказывается возраст главы партии, КПРФ потеряла несколько значимых фигур на губернаторских позициях. Исходя из этого, ситуация может динамично меняться, «Единая Россия» может и просесть. Но может возникнуть соблазн недостающие голоса добрать за счет административного давления. Это может привести к серьезному взрыву протеста, как это было в 2011-2012 годах», - напомнил он.



Между тем, опрос ВЦИОМ показал снижение рейтинга «Единой России» в ноябре до 29% впервые с 2006 года. Минченко рассказал, с чем связаны такие показатели.



«Это связано и с усталостью, и с проблемами в экономике, и с новой волной коронавируса. Это абсолютно объективный процесс. Удивляться надо не тому, что рейтинги идут вниз, а тому, что это пока еще приемлемые значения. Это пока еще позволяет партии рассчитывать на неконституционное большинство», - отметил он.



Он также допустил возможность коалиции партии власти с другими политическими объединениями для сохранения ключевой роли в Госдуме.



«Тут два варианта: «Справедливая Россия» или ЛДПР. Программа «Единой России» сегодня - это программа ЛДПР 1990-х годов. А «Справедливая Россия» - наименее оппозиционная партия, несмотря на то, что когда-то хотела стать второй партией власти», - заключил политолог.



В свою очередь, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире НСН заявил, что «Единая Россия» не сильно потеряла позиции и до сих пор остается влиятельной политической силой.



«Сейчас на повестку влияет ситуация с коронавирусом. Люди испытывают тревожность, и это серьезный вызов для партии власти. При этом ее рейтинг упал не сильно. Для прогноза результатов выборов 2021 года надо знать весь пул партий, которые будут участвовать в голосовании. Пока «Единая Россия» остается лидером со значительным отрывом», - отметил социолог.



По его словам, партия сможет получить большинство в Госдуме без помощи других политических объединений. «Я не думаю, что «Единой России» придется вступать в коалицию, партия останется самодостаточной. На выборах 2021 года она будет действовать довольно жестко. Партии есть что предложить избирателям и есть успехи в течение 2020 года. Пока нет оснований для того, чтобы «Единая Россия» начала делиться с кем-то своим успехом», - заключил он.



Ранее лидер партии и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал единороссов, которые шли на выборы как самовыдвиженцы. По его мнению, такую практику необходимо прекратить, так как это вызывает сомнение в ЕР со стороны избирателей и отрицательно влияет на исход выборов. Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН пояснил, что за словами Медведева скрывается ошибка кремлевских политтехнологов на прошедших осенних выборах.

