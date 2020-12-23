Путин: МРОТ в России нужно повысить
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам российского лидера, недавнее повышение МРОТ до размеров прожиточного минимума было «значительным шагом», и реализовать его было непросто. При этом, по мнению президента, необходимость увеличения МРОТ — «очевидная вещь».
Путин также отметил, что при установлении размера минимальной оплаты труда власти учитывают наличие у граждан дополнительных доходов. Однако президент подчеркнул, что в ряде случаев других источников дохода может не быть, и государству важно на всех уровнях обращать на это внимание, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Владимир Путин поддержал идею переезда Госдумы в новое здание.
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