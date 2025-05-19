Никушору Дану 55 лет, он занимает пост главы Бухареста с 2020 года. Ранее политик был членом румынской Палаты депутатов и лидером правоцентристской партии «Союз спасения Румынии».

Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион во втором туре президентских выборов не сможет противостоять «еврооптимистам», которые объединятся против него, говорила НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова после первого этапа голосования.

«Я думаю, что социал-демократы абсолютно все будут голосовать за Дана. Такая ситуация уже была в 2000 году, когда к удивлению всех во второй тур вышел лидер правых радикалов. Во втором туре никаких сюрпризов уже не было. Правый радикализм присутствует в румынском обществе, но его все-таки меньше, чем еврооптимистов, которые смотрят на Запад, на Европу. Во втором туре они все-таки объединятся», - заключила собеседница НСН.

ДЕМОКРАТИЯ: ДУРОВ И МАКРОН

Напомним, что результаты первого тура выборов в стране, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда в декабре. Тогда победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским политиком. Решение об отмене вызвало протесты в стране и обвинения властей в подавлении оппозиции, но все стихло довольно быстро.

Такая ситуация не могла не вызвать вопросов к проведению выборов главы государства, но накануне все усугубилось заявлениями основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

В день выборов он сообщил, что к нему обратились «с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов». По его словам, просьба исходила от «западноевропейского правительства. Сначала Дуров не стал называть страну, однако выставил фото с французским багетом.

Позднее от него вышел уточняющий пост, в котором говорится, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами. Дуров заверил, что никогда не блокирует «протестующих» вне зависимости от страны.