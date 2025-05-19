Выборы в ЕС: Румыния отказалась от оппозиционного президента, Польша интригует Киев
В Румынии «отказались» от оппозиционного президента в лице Симиона, народ проголосовал за мэра Бухареста Дана. Польшу же готовят к «антиукраинскому» лидеру, здесь шансы у оппозиции во втором туре выше.
Сразу в двух странах ЕС накануне прошли выборы президента: Румынии и Польше. В Румынии уже известны результаты голосования, которые не стали неожиданностью, но обросли скандалами. В Польше же только завершился первый тур, в котором не обошлось без сюрпризов.
РУМЫНИЯ: СМОТРИТ НА ЗАПАД
Рано утром 19 мая стало известно, что мэр Бухареста Никушор Дан стал победителем на выборах президента Румынии. Накануне в стране прошел второй тур голосования. По итогам первого этапа, состоявшегося 4 мая, в него вышли Дан и лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. В первом туре Дан и Симион набрали около 21% и почти 41% голосов соответственно, что стало неожиданностью.
При этом после обработки 100% бюллетеней проголосовавших во втором туре Никушор Дан получил 53,60% голосов (более 6,1 млн), Симион - 46,40% (более 5,3 млн).
Лидер «Альянса за объединение румын» в соцсетях опубликовал видеообращение, в котором признал поражение и поздравил соперника с победой.
Никушору Дану 55 лет, он занимает пост главы Бухареста с 2020 года. Ранее политик был членом румынской Палаты депутатов и лидером правоцентристской партии «Союз спасения Румынии».
Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион во втором туре президентских выборов не сможет противостоять «еврооптимистам», которые объединятся против него, говорила НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова после первого этапа голосования.
«Я думаю, что социал-демократы абсолютно все будут голосовать за Дана. Такая ситуация уже была в 2000 году, когда к удивлению всех во второй тур вышел лидер правых радикалов. Во втором туре никаких сюрпризов уже не было. Правый радикализм присутствует в румынском обществе, но его все-таки меньше, чем еврооптимистов, которые смотрят на Запад, на Европу. Во втором туре они все-таки объединятся», - заключила собеседница НСН.
ДЕМОКРАТИЯ: ДУРОВ И МАКРОН
Напомним, что результаты первого тура выборов в стране, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда в декабре. Тогда победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским политиком. Решение об отмене вызвало протесты в стране и обвинения властей в подавлении оппозиции, но все стихло довольно быстро.
Такая ситуация не могла не вызвать вопросов к проведению выборов главы государства, но накануне все усугубилось заявлениями основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
В день выборов он сообщил, что к нему обратились «с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов». По его словам, просьба исходила от «западноевропейского правительства. Сначала Дуров не стал называть страну, однако выставил фото с французским багетом.
Позднее от него вышел уточняющий пост, в котором говорится, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами. Дуров заверил, что никогда не блокирует «протестующих» вне зависимости от страны.
До этого Джеордже Симион обвинял президента Франции Эммануэля Макрона во вмешательстве в выборы. По его данным, французский посол якобы лично приезжал в регионы страны, чтобы «обсудить» этот вопрос с бизнесменами.
После всех обвинений упреками ответил и сам Макрон. Он написал в соцсетях, что Румыния «выбрала Евросоюз», проголосовав за Дана, поздравил его с победой. При этом он подчеркнул, что результатами выборов «пытаются манипулироваться», обращаться к кому-то конкретно он не стал.
ПОЛЬША: ИНТРИГА ДЛЯ УКРАИНЫ
В Польше 18 мая прошел первый тур голосования. Кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий вышли во второй тур, который пройдет 1 июня.
По данным Ipsos, Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,1%.
Политологи отмечают, что неожиданно высокий результат показали ультраконсерваторы, которые продвигают антиукраинскую риторику.
Два кандидата от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен и Гжегож Браун набрали 15,4 и 6,2%, итого – 21,6% на двоих.
По мнению экспертов, итоги выборов очень непредсказуемы и зависит от того, к кому перетекут голоса аутсайдеров гонки.
При этом кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий уже попросил кандидата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомира Ментцена поддержать его во втором туре.
«Не время на дискуссии о политических и партийных делах. Время спасать Польшу. Мы оба хотим суверенной, сильной, богатой и безопасной Польши», - сказал Навроцкий, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования.
Больше остальных за выборами в Польше наблюдает Украина. Дело в том, что даже самый «проукраинский» кандидат Тшасковский выступает за ограничения для украинских беженцев. Навроцкий еще и критикует «бандеровскую идеологию», а также поднимает «неудобные» исторические вопросы, в частности тему Волынской резни.
Ментцен, которого Навроцкий призвал объединиться, вообще призывает договариваться с Путиным и обвиняет Украину в неблагодарности.
Украинский блогер Анатолий Шарий на этом фоне предрекает победу «правых» во втором туре.
«В Польше же у трех правых кандидатов более 50%. Второй тур правый может взять», - написал он.
Очевидно, что битва во втором туре будет полна интриг, так как Тшасковским поддерживается правящей «Гражданской коалицией» во главе с Туском. А Навроцкий располагает поддержкой консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), к которой принадлежит уходящий президент Анджей Дуда. Стороны готовы бороться за «принципиальную» победу.
В прошлом году Навроцкий был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной Армии на территории Польши.
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