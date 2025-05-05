«Смотрят на Запад»: Проевропейцы не дадут Симиону стать президентом Румынии
Ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова заявила НСН, что президентом, вероятно, станет мэр Бухареста Никушор Дан.
Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион во втором туре президентских выборов не сможет противостоять «еврооптимистам», которые объединятся против него, заявила НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии с результатом 40,6%. Он сторонник снятого с выборов Джорджеску, победившего в отменённом туре голосования, выступает за объединение Румынии и Молдовы и против военной помощи Украине. Во второй тур также вышел мэр Бухареста Никушор Дан (20,9%), опередивший кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску. Биткова объяснила, почему Симиона допустили до выборов и почему дальше у него нет шансов.
«Симион – член европейского парламента, руководит системной партией, его нельзя было не допустить до выборов, все в рамках законности. А Джорджеску выступал с программой, которой официально нигде не было, он вызывал большие вопросы. Симион президентом не будет, шансов у него не очень много. По опросам у него было примерно 30%. Он создал очень благородный образ на дебатах до выборов, не участвовал в скандальных разборках. Симион – это персона нон грата в Молдавии и Украине за свои акции как раз по объединению. Поэтому об объединении Румынии и Молдовы речи не идет в любом случае. Сам Симион тоже становится более системным и осторожным. Даже если представить, что он стал президентом, он будет явно встраиваться в систему, а не идти против», - рассказала она.
По ее словам, во втором туре социал-демократы абсолютно все будут голосовать за мэра Бухареста Дана.
«Я думаю, что социал-демократы абсолютно все будут голосовать за Дана. Такая ситуация уже была в 2000 году, когда к удивлению всех во второй тур вышел лидер правых радикалов. Во втором туре никаких сюрпризов уже не было. Правый радикализм присутствует в румынском обществе, но его все-таки меньше, чем еврооптимистов, которые смотрят на Запад, на Европу. Во втором туре они все-таки объединятся», - заключила собеседница НСН.
Результаты первого тура выборов, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда в декабре. Тогда победил Джорджеску, которого считают пророссийским политиком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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