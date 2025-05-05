Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион во втором туре президентских выборов не сможет противостоять «еврооптимистам», которые объединятся против него, заявила НСН ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии с результатом 40,6%. Он сторонник снятого с выборов Джорджеску, победившего в отменённом туре голосования, выступает за объединение Румынии и Молдовы и против военной помощи Украине. Во второй тур также вышел мэр Бухареста Никушор Дан (20,9%), опередивший кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску. Биткова объяснила, почему Симиона допустили до выборов и почему дальше у него нет шансов.