«Нечего замораживать»: Захарова высказалась об отношениях России с Польшей
Дипломатические отношения России и Польши находятся на крайне низком уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Стараниями Варшавы наши двусторонние отношения находятся на таком низком уровне, что по сути уже нечего замораживать», - отметила дипломат.
По словам Захаровой, можно вредить собственным гражданам, как это делают польские власти, но Москва никогда не предпринимала в инициативном порядке подобных шагов. Дипломат указала, что Россия всегда адекватно реагирует на недружественные действия.
Ранее Польша решила закрыть генеральное консульство России в Кракове, Москва пообещала дать зеркальный ответ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru