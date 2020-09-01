«Вякнули из-под забора». Лукашенко пригрозил закрыть западные границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил странам Запада в ответ на санкции закрыть границы.
Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении действующих властей Белоруссии. Балтийские страны ввели запрет на въезд Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам.
Белорусский лидер заявил, что будет отвечать экономическими мерами на санкции прибалтийских государств. «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - приводит слова Лукашенко о прибалтийских санкциях государственное агенство Белта.
Президент Белоруссии пригрозил в ответ закрыть границы под Брестом и Гродно. По его словам, таким образом немецкие товары не смогут легко попасть на Восток.
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