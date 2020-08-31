В Белоруссии отреагировали на санкции стран Балтии
В МИД Белоруссии назвали санкции Литвы, Латвии и Эстонии против страны поспешными и завили, что они только приведут к обратному эффекту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
Ранее в понедельник Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении действующих властей Белоруссии. Балтийские страны ввели запрет на въезд президенту Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лица.
Глаз заявил, что не понимает, как такими действиями Прибалтика намерена «поддержать суверенитет и независимость» Белоруссии. Представитель МИД добавил, что на эти санкции последует вынужденный ответ.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В стране после оглашения начались митинги против результатов выборов. Ряд стран призвали Белоруссию пересчитать голоса.
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