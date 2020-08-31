Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд Лукашенко и еще 29 чиновникам Белоруссии

Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении действующих властей Белоруссии. Балтийские страны ввели запрет на въезд президенту Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лица. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел трёх государств.

Санкционный список может быть в дальнейшем дополнен. Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что в него предполагалось включить 118 человек.

Все эти лица, по мнению прибалтийских стран, причастны к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии, а также к чрезмерному и неоправданному применению силы к протестующим.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЭстонияСанкцииЛукашенко
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