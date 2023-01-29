Вячеслав Володин заявил о прямом участии США в конфликте на Украине

«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наёмники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», - заявил Володин.

Он также подчеркнул, что специальная военная операция России (СВО) стала освободительной для граждан Украины, а также славянских земель от американских колонизаторов.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса лейтенант-адмирал Роб Бауэр сообщил телеканалу RTP, что в НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией.