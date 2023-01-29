В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
В НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией, сообщил телеканалу RTP глава военного комитета Североатлантического альянса лейтенант-адмирал Роб Бауэр.
При этом он признал, что альянс утратил монополию на военную инициативу, и на данный момент его приоритетом является перевооружение. Бауэр считает, что стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины. «Речь идет о возвращении к старому Советскому Союзу», — отметил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не допустить расширения границ России в рамках проведения специальной военной операции на Украине — главная цель Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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