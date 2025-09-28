ВВС Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности РФ на Украине

Отмечается, что в небо также были подняты и воздушные суда союзников. Кроме того, в заявлении указано, что оперативный командующий принял решение о задействовании «всех имеющихся в его распоряжении сил и средств».

Известно, что польские военные публикуют подобные заявления часто, и обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что НАТО собирается усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании.