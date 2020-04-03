Ввозимые в Россию лекарства и медтовары временно освободят от НДС

Также в ходе своего выступления глава правительства призвал обеспечить безопасность всех медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом.



Отдельно Мишустин высказался о борьбе с эпидемией на местах. Премьер-министр отметил, что меры должны предприниматься, исходя из специфики каждого региона, не используя «один шаблон» для всей страны.



Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что производители медицинских масок будут освобождены от необходимости получения лицензии.

