Песков назвал условие сокращения выходного режима

В Кремле отметили, что на этот шаг власти пойдут только в случае исчезновения угрозы распространения COVID-19 либо, если опасность будет сведена к минимуму.



«Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», - сказал Песков.



Накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил, что выходной режим с сохранением зарплаты будет сохранен до 30 апреля включительно.



Глава государства подчеркнул, что срок может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической обстановки в стране, передает «Свободная пресса».

