Песков назвал условие сокращения выходного режима
Количество нерабочих дней в связи с распространением коронавируса может быть сокращено. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что на этот шаг власти пойдут только в случае исчезновения угрозы распространения COVID-19 либо, если опасность будет сведена к минимуму.
«Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», - сказал Песков.
Накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил, что выходной режим с сохранением зарплаты будет сохранен до 30 апреля включительно.
Глава государства подчеркнул, что срок может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической обстановки в стране, передает «Свободная пресса».
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