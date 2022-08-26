Власти Косово могут ввести запрет на въезд гражданам Сербии

Власти республики Косово могут ввести запрет на въезд на территорию для граждан с сербскими идентификационными документами. Об этом заявил глава МВД Косово Джеляль Свечля, сообщает ТАСС.

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По словам Свечля, ограничения могут быть введены с 1 сентября. Также на территорию республики может быть запрещен въезд автомобилям с выданными Белградом номерами.

Министр заверил, что у республики есть возможности для реализации такого решения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоСербия
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