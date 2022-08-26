Власти Косово могут ввести запрет на въезд гражданам Сербии
26 августа 202220:38
Власти республики Косово могут ввести запрет на въезд на территорию для граждан с сербскими идентификационными документами. Об этом заявил глава МВД Косово Джеляль Свечля, сообщает ТАСС.
По словам Свечля, ограничения могут быть введены с 1 сентября. Также на территорию республики может быть запрещен въезд автомобилям с выданными Белградом номерами.
Министр заверил, что у республики есть возможности для реализации такого решения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского
- На аукционе Christie`s распродадут коллекцию стоимостью в $1 млрд
- 44-й Международный кинофестиваль открылся в Москве
- Медведев назвал четыре условия применения Россией ядреного оружия
- Американец погиб в ходе военных действий на Украине
- «Спартак» подписал Кейта Бальде
- Власти Косово могут ввести запрет на въезд гражданам Сербии
- «Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков
- Минцифры: Ряд IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации
- Департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов
26 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru