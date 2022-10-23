Вучич прогнозирует «идеальный шторм» из-за размещения дивизии США в Румынии

Президент Сербии Александар Вучич считает, что переброска в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «приближает» мир к «идеальному шторму». Теперь становится понятно, стоит ли ожидать прямого столкновения России и США, сообщает Tanjug.

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«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире <...> тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — сказал он на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.

Вучич также назвал 101-ю дивизию лучшим подразделением США в мире.

По мнению сербского президента, станет понятно, как будет развиваться ситуация, которая также отразится на Сербии.

Ранее США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Об этом сообщает телеканал CBS News.

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