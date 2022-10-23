Вучич прогнозирует «идеальный шторм» из-за размещения дивизии США в Румынии
Президент Сербии Александар Вучич считает, что переброска в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «приближает» мир к «идеальному шторму». Теперь становится понятно, стоит ли ожидать прямого столкновения России и США, сообщает Tanjug.
«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире <...> тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — сказал он на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.
Вучич также назвал 101-ю дивизию лучшим подразделением США в мире.
По мнению сербского президента, станет понятно, как будет развиваться ситуация, которая также отразится на Сербии.
Ранее США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+8 672 / сут.
Умерли
390 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+10 578 / сут.
- Шойгу провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по Украине
- На Украине захотели ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
- США отказали Украине в поставках HIMARS
- В районе Иркутска ввели режим ЧС после крушения самолета
- Шойгу высказал обеспокоенность Уоллесу подготовкой провокации Киева на Украине с «грязной бомбой»
- Вучич прогнозирует «идеальный шторм» из-за размещения дивизии США в Румынии
- В сгоревшем после падения Су-30 доме в Иркутске проживали пять человек
- После теракта ВСУ в Херсоне погиб один человек
- Белгородский губернатор рассказал о последствиях субботнего обстрела города Шебекино
- ВС РФ отразили атаки на южно-донецком, купянском направлениях и в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru