СМИ: США разместили в Европе готовую зайти на Украину десантную дивизию

США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Об этом сообщает телеканал CBS News.

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«101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США», — отмечается в публикации.

Телеканал указывает, что командир дивизии несколько раз сообщил, что военные «они готовы к сражению», и в случае военной эскалации или атаки на НАТО они «полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

Отмечается, что 101-я воздушно-десантная дивизия — легкая пехотная группировка численностью 4,7 тысячи военных. Американские солдаты размещены на территории Румынии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЕвропаСША
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