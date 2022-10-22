СМИ: США разместили в Европе готовую зайти на Украину десантную дивизию
США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Об этом сообщает телеканал CBS News.
«101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США», — отмечается в публикации.
Телеканал указывает, что командир дивизии несколько раз сообщил, что военные «они готовы к сражению», и в случае военной эскалации или атаки на НАТО они «полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Отмечается, что 101-я воздушно-десантная дивизия — легкая пехотная группировка численностью 4,7 тысячи военных. Американские солдаты размещены на территории Румынии.
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