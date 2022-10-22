Шольц надеется, что НАТО не предпримет неразумных шагов в отношении России
Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает, что Западу требуется исключить неразумные шаги, чтобы не произошел прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом немецкий политик заявил в интервью Die Welt.
«В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — цитирует Шольца ТАСС.
Шольц подчеркнул, что в этом вопросе с президентом США Джо Байденом они являются единомышленниками.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях.
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