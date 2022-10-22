Шольц надеется, что НАТО не предпримет неразумных шагов в отношении России

«В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — цитирует Шольца ТАСС.

Шольц подчеркнул, что в этом вопросе с президентом США Джо Байденом они являются единомышленниками.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях.

