Шольц надеется, что НАТО не предпримет неразумных шагов в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает, что Западу требуется исключить неразумные шаги, чтобы не произошел прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом немецкий политик заявил в интервью Die Welt.

Шольц: Россия не угрожала эскалацией украинского кризиса

«В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — цитирует Шольца ТАСС.

Шольц подчеркнул, что в этом вопросе с президентом США Джо Байденом они являются единомышленниками.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОРоссияСШАГерманияШольц
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