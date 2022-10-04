Вучич отчитал посла Украины за призывы к санкциям против РФ

Сербия не даст никому оказывать на себя давление, никто не имеет право указывать ей, что делать. С таким заявлением выступил президент балканской республики Александр Вучич, комментируя высказывания посла Украины в Белграде Владимира Толкача.

Днём ранее украинский дипломат заявил в интервью СМИ, что Киеву всё труднее удаётся понимать аргументы Сербии, когда она не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, в то время «как гибнут дети».