Вучич отчитал посла Украины за призывы к санкциям против РФ

Сербия не даст никому оказывать на себя давление, никто не имеет право указывать ей, что делать. С таким заявлением выступил президент балканской республики Александр Вучич, комментируя высказывания посла Украины в Белграде Владимира Толкача.

Днём ранее украинский дипломат заявил в интервью СМИ, что Киеву всё труднее удаётся понимать аргументы Сербии, когда она не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, в то время «как гибнут дети».

Вучич признался, что не сможет объяснить сербам введение антироссийских санкций

Как подчеркнул сербский лидер время для «наглого давления на страну» выбрано неподходящее. По его словам, сербы не позволят делать это даже более сильной стороне. Как заметил Вучич, Украина может «читать лекции кому-то другому». Он подчеркну, что Сербия в данном случае «чиста» и не сделала никакого зла Украине.

Сербия остаётся одной из тех стран, что не ввели ограничительные меры против России в связи с событиями на Украине. В то же время, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Белград поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением действий Москвы, а также не признал итоги референдумов в Донбассе.

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