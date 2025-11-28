Профессор объяснил, что поможет избежать нового повышения пенсионного возраста
Ни старение населения, ни увеличение продолжительности жизни не требуют очередного повышения пенсионного возраста при условии роста производительности труда, заявил НСН профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.
При существующей системе социального пенсионного страхования и повышении производительности труда повышать пенсионный возраст в России не потребуется, рассказал НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Эффект от повышения пенсионного возраста в 2018 году исчерпает себя уже через 20 лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Института экономики РАН. Они утверждают, что к 2045 году в России возникнет необходимость снова реформировать пенсионную систему из-за старения населения и растущей нагрузки на бюджет.
Нет ничего страшного в том, что в России через 20 лет не будет роста численности рабочей силы в активном трудоспособном возрасте, если будет обеспечен рост производительности труда, рассказал Сафонов.
«Это алармистские заявления, которые не соответствуют экономической практике существования системы социального пенсионного страхования. С момента образования 120 с лишним лет назад пенсионная система всегда сталкивалась с ситуацией, когда постепенно происходило сокращение количества работающих по отношению к количеству получателей пенсии. Этот эффект всегда компенсировался ростом производительности труда и ростом заработных плат. Поэтому такого рода заявления должны быть доказательны с точки зрения того, что у нас до 2045-го года не будет расти производительность труда и зарплата», - пояснил специалист.
Рост производительности труда, заработной платы, а также сохраняющаяся система индексации пенсии не по уровню роста средней зарплаты, а по уровню инфляции позволяет в полном объеме балансировать пенсионную систему исключительно за счет страховых взносов работодателя, уверен Сафонов.
«Аналитические расчеты экономистов показывают, что достаточно 5% темпа экономического роста в год для того, чтобы система самостоятельно балансировалась. Без участия, например, налогов общего покрытия. Кроме того, у нас давно взносы в Социальный фонд происходят не за счет отдельных страховых взносов, а в результате перераспределения в общей налоговой системе. На сегодняшний день тех взносов, которые вносятся работодателями, достаточно для выплаты пенсии. Балансировка в том числе происходит за счет роста зарплат: более квалифицированный труд оплачивается более высоко и это позволяет выплачивать пенсии тем лицам, которые выходили на пенсию с более низкой зарплатой. Плюс в нашей пенсионной системе нет индексации пенсии по уровню средней зарплаты (она повышается на уровень инфляции), поэтому она всегда запаздывает по отношению к этому показателю», - пояснил специалист.
Более того, даже повышение средней продолжительности жизни не требует увеличения пенсионного возраста – эта модель уже работает на Западе, добавил он.
«Такого рода исследования не захватывают рост продолжительности жизни и, соответственно, рост активного периода трудоспособности, что происходит повсеместно без увеличения пенсионного возраста. Продолжительность жизни в других странах значительно выше, и там никто эту тему не обсуждает. В западных обществах из-за состояния рынка труда на пенсию выходят раньше установленных сроков на 3-3,5 года. Другой важный аспект, связанный с этим моментом, например, как такого рода прогнозы могут учитывать такие проблемные вещи, как эпидемия. Естественно, на такой большой период предсказать что-то серьезное в системе пенсионной системы невозможно. Поэтому нет никаких суперпроблем, о которых можно сейчас говорить», - считает Сафонов.
Ранее основатель системы Обязательного медицинского страхования в России, профессор Владимир Гришин заявил НСН, что увеличение срока легальной работы в РФ для получения полиса ОМС восстановит социальную справедливость.
