При существующей системе социального пенсионного страхования и повышении производительности труда повышать пенсионный возраст в России не потребуется, рассказал НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эффект от повышения пенсионного возраста в 2018 году исчерпает себя уже через 20 лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Института экономики РАН. Они утверждают, что к 2045 году в России возникнет необходимость снова реформировать пенсионную систему из-за старения населения и растущей нагрузки на бюджет.

Нет ничего страшного в том, что в России через 20 лет не будет роста численности рабочей силы в активном трудоспособном возрасте, если будет обеспечен рост производительности труда, рассказал Сафонов.

«Это алармистские заявления, которые не соответствуют экономической практике существования системы социального пенсионного страхования. С момента образования 120 с лишним лет назад пенсионная система всегда сталкивалась с ситуацией, когда постепенно происходило сокращение количества работающих по отношению к количеству получателей пенсии. Этот эффект всегда компенсировался ростом производительности труда и ростом заработных плат. Поэтому такого рода заявления должны быть доказательны с точки зрения того, что у нас до 2045-го года не будет расти производительность труда и зарплата», - пояснил специалист.

Рост производительности труда, заработной платы, а также сохраняющаяся система индексации пенсии не по уровню роста средней зарплаты, а по уровню инфляции позволяет в полном объеме балансировать пенсионную систему исключительно за счет страховых взносов работодателя, уверен Сафонов.