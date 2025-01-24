В Курске арестован директор компании, строившей фортификационные сооружения
Ленинский районный суд Курска отправил под арест директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, которого обвиняют в хищении более 43,5 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщили в объединенной судебной системе Курской области.
По данным следствия, Федоров действовал в составе группы по предварительному сговору. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее тот же суд арестовал на два месяца директора корпорации Игоря Грабина, а затем — генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.
Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, передает «Радиоточка НСН».
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