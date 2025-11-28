ЦБ разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы

Банк России разрешил ВТБ выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами. Об этом рассказал журналистам первый зампред организации Дмитрий Пьянов.

По его словам, «в 20-х числах ноября» банк получил решение комитета банковского надзора ЦБ, согласовывающее список и объем активов и обязательств к выделению в рамках второго юрлица в специальное общество. Общий объем валютно номинированных активов и обязательств за рубежом составил около 900 млн долларов - почти 70 млрд рублей.

Пьянов указал, что в прошлом году выделение первого общества проходило «мучительно», но теперь процедура лучше отстроена. Как ожидается, само выделение завершат до конца года, предположительно, 12 декабря.

Ранее стало известно, что ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей, напоминает «Свободная пресса».

