Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации

Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, с его заместителей и целого ряда предпринимателей. Как сообщает РИА Новости, иск надзорное ведомство направило в Ленинский районный суд Курска. Кроме физлиц ответчиками в нем указан ряд компаний.

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Как утверждает надзорное ведомство, все они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц для незаконного обогащения. В личных целях они использовали бюджетные средства, выделенные на строительство оборонительных сооружений в Курской области.

По версии прокуратуры, с компаниями, которые упоминаются в иске Генпрокуратуры, с декабря 2022-го по декабрь 2023-го заключили 23 договора более чем на 3 млрд руб. Однако предприниматели лишь создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений, организовав ложную схему расходов через фирмы-однодневки.

Ранее сообщалось об аресте Владимира Лукина и других фигурантов дела о хищениях при стротельстве фортификационных сооружений в Курской области.


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