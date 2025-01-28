Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации

Как утверждает надзорное ведомство, все они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц для незаконного обогащения. В личных целях они использовали бюджетные средства, выделенные на строительство оборонительных сооружений в Курской области.

По версии прокуратуры, с компаниями, которые упоминаются в иске Генпрокуратуры, с декабря 2022-го по декабрь 2023-го заключили 23 договора более чем на 3 млрд руб. Однако предприниматели лишь создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений, организовав ложную схему расходов через фирмы-однодневки.

Ранее сообщалось об аресте Владимира Лукина и других фигурантов дела о хищениях при стротельстве фортификационных сооружений в Курской области.



