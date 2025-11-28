Орбан прибыл в Москву

Сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдался у некоторых пользователей в Москве Мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, выписали из больницы В Одинцовском округе открыли родильное отделение в медцентре «Лапино 4» Столичных собаководов предупредили о случаях отравления животных