Орбан прибыл в Москву
28 ноября 202512:49
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Об этом пишет ТАСС.
Самолет политика совершил посадку в аэропорту Внуково.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин встретится в Орбаном 28 ноября.
При этом сам Орбан заявлял, что намерен обсудить с главой российского государства поставки энергоносителей и конфликт на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru