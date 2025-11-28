Орбан прибыл в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Об этом пишет ТАСС.

Орбан обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Самолет политика совершил посадку в аэропорту Внуково.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин встретится в Орбаном 28 ноября.

При этом сам Орбан заявлял, что намерен обсудить с главой российского государства поставки энергоносителей и конфликт на Украине.

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МоскваВенгрия

