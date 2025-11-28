Режиссер Чащин: Театр привлечет зрителей из-за «искусственного» кино
Данил Чащин заявил НСН, что на фоне развития ИИ театр остается «живым» искусством.
Кино – это очень экстремальный вид творчества, там главное монтаж, а в театре важен артист, заявил режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН.
«Я два с половиной года не ставил премьеры в театрах, за это время я снял два сериала «Большая фарма» и «Джайв». Я так соскучился по театру за все это время! Сегодня столько дипфейков в интернете, что уже не до конца понимаешь, где реальный человек. Мне часто друзья присылают видео с котами, собаками, людьми, а я начинаю понимать, что теряю кредит доверия, потому что это все сгенерированное, ненастоящее. И уже сложно отличить. Я прогнозирую в будущем большой интерес к театру, потому что там будет настоящее и живое. Такого не будет нигде. Живой человек – это одно, а экран – это другое. Кино – это очень экстремальный вид творчества, там главное монтаж, а в театре главное – это артист», - рассказал он.
Театр выигрывает от прихода искусственного интеллекта в кино и другие виды искусства, заявила заслуженная артистка России Нонна Гришаева в пресс-центре НСН.
