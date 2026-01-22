Трамп заявил, что подготовил с НАТО рамки сделки по Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе были подготовлены контуры будущей сделки по Гренландии.

Власти Гренландии призвали жителей сделать запас продуктов на пять дней

Встречу президент назвал продуктивной. «Мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона», - указал глава государства. Трамп не раскрыл, какие конкретно рамки он имеет в виду.

Ранее глава Белого дома исключил военный сценарий вокруг Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ГренландияНАТОСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры