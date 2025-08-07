Политолог раскрыл, при каком условии встретятся Путин и Трамп
Для встречи Трампа и Путина необходимо заранее согласовать все решения по Украине, пока такого не наблюдается, заявил НСН Евгений Минченко.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся не ради переговоров по Украине, а для подписания заранее принятого соглашения, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Президент США Дональд Трамп восторженно отреагировал на переговоры своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что готов встретиться с Путиным уже на следующей неделе, при этом пообещав усилить санкции в отношении России и сотрудничающих с РФ стран. В Кремле ситуацию не комментируют.
Минченко считает, если лидеры России и США действительно договорились о личной встрече, значит, они почти всё согласовали по Украине.
«Для тех, кто читал книгу Дональда Трампа "Искусство сделки", ничего нового нет. Глава Белого дома по-прежнему использует сочетание кнута и пряника, угроз и публичной лести. Классический Трамп. Главное в этой истории заключается в следующем: встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предполагает большую предварительную проработку. Когда встречаются главы государств, им нужна внятная повестка, следовательно, должны быть уже согласованы все решения, и их задача приехать и всё это дело завизировать. Это не переговоры, как правило, к такой встрече уже всё на 99% согласовано», - подчеркнул политолог.
По его словам, теперь дело за аппаратами Кремля и Белого дома, которые должны до встречи лидеров успеть подготовить соглашение.
«Главная задача аппаратам Белого дома и Кремля за столь короткое время подготовить общую, согласованную позицию, к которой должны прийти обе стороны. На данный момент, по крайней мере, публично между сторонами есть серьезные разногласия. На мой взгляд, до момента приезда Стива Уиткоффа в Москву общей позиции России и США выработано не было. Если удастся её выработать за оставшееся время, будет прекрасно», - добавил Минченко.
Ранее США заявили о невозможности силового завершения конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главу Челябинской области Дубровского объявили в розыск
- Политолог раскрыл, при каком условии встретятся Путин и Трамп
- В очереди у Крымского моста стоят почти 3,5 тысячи машин
- Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све
- Хайп на миллионы: Пригожин и Лоза о шумихе вокруг продажи альбома Гуфа
- Глава союза староверов: Ватикан может стать местом встречи Путина и Трампа
- Стоимость золота превысила $3450 впервые с 22 июля
- Козловский сыграет в новом фильме Алексея Учителя
- На Камчатке опровергли информацию о повреждении подлодки из-за землетрясения
- Губернатор: В Смоленской области уничтожили четыре БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru