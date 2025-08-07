Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся не ради переговоров по Украине, а для подписания заранее принятого соглашения, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Президент США Дональд Трамп восторженно отреагировал на переговоры своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что готов встретиться с Путиным уже на следующей неделе, при этом пообещав усилить санкции в отношении России и сотрудничающих с РФ стран. В Кремле ситуацию не комментируют.

Минченко считает, если лидеры России и США действительно договорились о личной встрече, значит, они почти всё согласовали по Украине.