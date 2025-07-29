Аналитики оценили сокращение сроков ультиматума Трампа по Украине

Установление президентом США Дональдом Трампом нового срока для достижения перемирия на Украине - сигнал не только России, но также Китаю и Индии. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков.

Ранее американский лидер сократил с 50 до 10-12 дней установленный им срок для урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, Трамп предупредил о возможном введении санкций и дополнительных тарифов против РФ и стран, закупающих российские ресурсы.

Как отметил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко, заявление президента США говорит о глубоком кризисе его внешнеполитической стратегии и подчеркивает, что первоначальные обещания политика не соответствуют действительности. По мнению эксперта, Трамп «пытается применить бизнес-логику к сложной геополитике», но такой подход обречен на провал. Трамп загнал себя в угол, придерживаясь «тактики непредсказуемости».

В свою очередь, политолог Борис Межуев предположил, что сокращение сроков ультиматума связано с ускорением темпов наступления российских военных на Украине, а также давлением на Китай, поскольку 3 сентября запланирован саммит в Пекине. По мнению эксперта, США и Европа хотят склонить КНР к поддержке давления на РФ и создать «эффект сжатия с двух сторон». Межуев считает маловероятным введение вторичных санкций против Китая и Индии, реальными шагами могут стать кибератаки, диверсии против российской транспортной инфраструктуры России или провокации против торговых судов в нейтральных водах.

При этом политтехнолог Марат Баширов заявил, что угрозы Трампа в первую очередь носят пиар-характер. У возможных санкций «нет механизмов принуждения, нет консенсуса». Президент США пытается сохранить имидж сильного лидера и повлиять на ход переговоров России и Украины, в то время как РФ берет под контроль новые территории и ослабляет позиции Киева и Вашингтона. Кроме того, Баширов допустил, что решение Трампа может быть попыткой давления в связи с его возможной встречей с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

