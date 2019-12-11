Вся надежда на Макрона! Рар о налаживании отношений России с ЕС

Рассуждая о том, сможет ли Германия поспособствовать объединению Европы для выхода в новую фазу отношений с Россией, политолог поделился неутешительным прогнозом. Рар заявил, что рассчитывать в этом вопросе на канцлера Ангелу Меркель не стоит.

«Думаю, что Меркель не может себе эту цель поставить. Может, она бы хотела, но она же ведет такую политику. Вспомним, как она сказала прямо одна из первых таких ключевых фраз, когда пришла во власть: “Я в Россию езжу только через Варшаву”. То есть другими словам: “Все, что я, как немка буду делать в отношении России - буду советоваться с Польшей и другими восточными европейцами”. И она этого придерживается. Представители правительства и высших всех политических элит говорят, что им интересы Польши, интересы прибалтов по всем параметрам ближе. К сожалению, надо сказать, что действительно, это чувствуется, что интересы Германии к такой громадной, значимой стране, как Россия, где-то вычеркиваются или уходят на задний план, потому что вперед ставится дружба или примирение по каким-то там историческим причинам с Польшей, с Прибалтийскими государствами. Это не всегда в России замечают. Но это потому что считают, что в основном американцы виноваты в том, что европейцы не хотят. Но это не так», - рассказал он.

Присмотреться Рар посоветовал к главам других государств. В частности, политолог предположить, что положительно повлиять на отношения России с ЕС сможет президент Франции Эммануэль Макрон.

«Поэтому я не думаю, что Германия может это сделать. Хотя у меня всегда эти надежды есть. Но пока, честно говоря, там только одна сила, которая за это выступает. Это партия левых. Да, она выступает за объединение интересов с Россией. Так что, вся надежда, если так можно сказать о том, что что-то в Европе будет двигаться в сторону России мощными шагами, на французах, на Макроне», - заключил собеседник НСН.

Ранее новый верховный предстaвитель ЕС по инострaнным делaм и политике безопaсности Жозеп Боррель в интервью гaзете El Pais зaявил, что у стрaн, входящих в Евросоюз, нет единой позиции относительно России. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН поддержал мнение верховного представителя ЕС. Он заявил, что есть несколько стран, которые выступают категорически против нормализации отношений и за продление санкций. «Это Великобритания, Польша, прибалтийские государства и Румыния. Другие государства могут тоже высказать критику, но готовы изменить свою позицию для нормализации отношений», - рассказал Рар.