Вся надежда на Макрона! Рар о налаживании отношений России с ЕС
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о «новом начале» отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС) в ближайшее время, пишет ТАСС. По его словам, они с учетом пережитого опыта будут» зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными». Чижов также добавил, что сейчас фактором, «отравляющим» отношения между Москвой и ЕС, являются антироссийские санкции.
По словам постпреда, взаимозависимость России и Евросоюза по-прежнему существует. Он пояснил, что на долю ЕС приходится около половины объема товарооборота России. Кроме того, европейский бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику. Постпред также подчеркнул, что сейчас реализовывается большое количество культурных, образовательных и научных проектов.
Россию и Евросоюз действительно может ждать обновление отношений. Об этом заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар. Однако с причиной, которая отравляет взаимодействие государства с ЕС он не согласился.
«Он прав. Я бы согласился, что, действительно, чувствуется, что внутри Европейского Союза есть силы, есть стремления наладить отношения с Россией. Во всяком случае, не портить их дальше. Мне так кажется. А санкции… Мне кажется, все уже привыкли более-менее жить с санкциями. Это просто вопрос обиды, гордости. Это мешает. Но, я думаю, что большой проблемой являются по-прежнему западные визы, конечно, для россиян. Украинцы и молдаване могут без виз ездить», - заявил он.
По словам политолога, причины в постоянном накале отношений между Россией и Евросоюзом нужно искать не только в санкциях. В первую очередь стоит присмотреться к политике Польши и Америки в отношении государства.
«Самый главный раздражитель – это то, что в Европе нет единства по поводу восстановления отношений с Россией. Есть такая страна, как Польша. Возьмем ее, как пример. Мне кажется, что простые поляки тоже хотят с Россией наладить хотя бы нормальные отношения. Но эти польские элиты настолько русофобски, антироссийски настроены! При чем у них какие-то обиды, которые идут далеко в историю, что Россия их разделала. И они являются очень существенным тормозом в попытках Европейского Союза восстановить отношения с Россией. И американцы, которые, конечно, [тормозят процесс]через свои всякие организации, как “Атлантический мост” или “Атлантический совет” – очень мощные, крупные организации, куда входит фактически большая часть элит, политиков, бизнеса. Вот они и редакторы средств массовой информации, поскольку американцы ведут геополитические битвы с Россией в Европе, все время эти конфликты заново провоцируют, как мне кажется. Во всяком случае, не дают им заглохнуть. Поэтому, мне кажется, это – главная проблема», - объяснил Рар.
Рассуждая о том, сможет ли Германия поспособствовать объединению Европы для выхода в новую фазу отношений с Россией, политолог поделился неутешительным прогнозом. Рар заявил, что рассчитывать в этом вопросе на канцлера Ангелу Меркель не стоит.
«Думаю, что Меркель не может себе эту цель поставить. Может, она бы хотела, но она же ведет такую политику. Вспомним, как она сказала прямо одна из первых таких ключевых фраз, когда пришла во власть: “Я в Россию езжу только через Варшаву”. То есть другими словам: “Все, что я, как немка буду делать в отношении России - буду советоваться с Польшей и другими восточными европейцами”. И она этого придерживается. Представители правительства и высших всех политических элит говорят, что им интересы Польши, интересы прибалтов по всем параметрам ближе. К сожалению, надо сказать, что действительно, это чувствуется, что интересы Германии к такой громадной, значимой стране, как Россия, где-то вычеркиваются или уходят на задний план, потому что вперед ставится дружба или примирение по каким-то там историческим причинам с Польшей, с Прибалтийскими государствами. Это не всегда в России замечают. Но это потому что считают, что в основном американцы виноваты в том, что европейцы не хотят. Но это не так», - рассказал он.
Присмотреться Рар посоветовал к главам других государств. В частности, политолог предположить, что положительно повлиять на отношения России с ЕС сможет президент Франции Эммануэль Макрон.
«Поэтому я не думаю, что Германия может это сделать. Хотя у меня всегда эти надежды есть. Но пока, честно говоря, там только одна сила, которая за это выступает. Это партия левых. Да, она выступает за объединение интересов с Россией. Так что, вся надежда, если так можно сказать о том, что что-то в Европе будет двигаться в сторону России мощными шагами, на французах, на Макроне», - заключил собеседник НСН.
Ранее новый верховный предстaвитель ЕС по инострaнным делaм и политике безопaсности Жозеп Боррель в интервью гaзете El Pais зaявил, что у стрaн, входящих в Евросоюз, нет единой позиции относительно России. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН поддержал мнение верховного представителя ЕС. Он заявил, что есть несколько стран, которые выступают категорически против нормализации отношений и за продление санкций. «Это Великобритания, Польша, прибалтийские государства и Румыния. Другие государства могут тоже высказать критику, но готовы изменить свою позицию для нормализации отношений», - рассказал Рар.
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