Не переругались - это успех. Украинский политолог оценил результаты Нормандской встречи

«Я считаю, что там достигнут самый главный результат – стороны фактически договорились через четыре месяца провести еще раз встречу в "нормандском формате". Ведь могла пройти встреча, стороны разошлись и все – это был бы полнейший провал. Исходя из ситуации то, что было и то, что есть – это успех. Ведь три года до этого встречи не было. На какой-то прорыв надеялись только самые большие оптимисты. Обращу внимание, что даже официальные представители администрации Путина и Зеленского, самые главные эксперты и политологи говорили, что в лучшем случае будут найдены общие точки для будущих переговоров. Так оно и получилось. То, что они закончили в хороших отношениях и не переругались это уже успех», - сказал Охрименко.

Среди достижений встречи он также назвал договоренность о продолжении развода войск, но только там, где назначены конкретные даты.

«Я считаю, что не договорились по формуле Штайнмайера, так как не назначили сроки. А там, где есть конкретные даты по разводу, по встрече – есть результат», - уточнил собеседник НСН.

При этом, он отметил, что украинская оппозиция результаты саммита поставит в укор Зеленскому, сказав, «что он прогнулся, на то она и оппозиция». Однако, по словам Охрименко, на Украине наблюдается крайне низкий интерес населения к переговорам.

«Интересно это тем, кто живет в Донецке и Луганске. У общей массы сейчас тема №1 - это тарифы на коммунальные услуги», - заключил президент Украинского аналитического центра.

Напомним, 9 декабря состоялась встреча нормандской четверки – президентов России, Украины, Германии и Франции. Основной темой стал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По итогу участники встречи приняли документ о разведении сил в новых пунктах Донбасса к концу марта следующего года, а также о совершенствовании наблюдения за прекращением огня и продлении особого статуса региона. Кроме того, Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене заключенными до конца 2019 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Зеленский дал нейтральную оценку переговорам, боясь навлечь гнев украинцев.

