Эксперт: Макрон осознал главную ошибку Запада в отношении к России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist рассказал о трех сценариях, по которым может идти развитие России. По его мнению, Россия может восстановить статус сверхдержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако этому может помешать недостаток экономической мощи и низкая численность населения. Вторым сценарием, по мнению главы Франции, станет «евразийская модель», однако и здесь есть препятствие – доминирующий в азиатском регионе Китай. В третьем случае Россия должна отыскать или выработать новую сбалансированную модель отношений с Европой, так как сегодня, считает Макрон, Москва воспринимает ЕС в качестве вассала США из-за приближения НАТО к российским границам. Однако, по мнению французского президента, в будущем подобное отношение может измениться.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН объяснил, что Макрон понимает необходимость восстановления добропорядочных отношений России и ЕС.

«Высказывания Макрона, конечно, отражают мнение части французского общества о России. Но дружелюбно настроенных к нам людей там не так много. Отношение к России во Франции формируется под влиянием французских СМИ, которые к нам относятся достаточно неласково, рисуя авторитарный режим Путина со всеми составляющими - нарушениями прав человека, меньшинств и так далее. Макрон развивает свои предыдущие мысли по поводу России. Он считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог. Это толкает Россию в изоляцию, к движению на Восток. А союз России с Китаем станет для Европы далеко не подарком. Он говорит, что нужен диалог, но с твердых позиций и отстаивания принципов. Это важно для Европы, по его мнению, нужно сотрудничать с Россией по всем важным стратегическим вопросам», - отметил эксперт.