Эксперт: Макрон осознал главную ошибку Запада в отношении к России
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН в эфире НСН прокомментировал заявление французского президента о необходимости конструктивного диалога с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist рассказал о трех сценариях, по которым может идти развитие России. По его мнению, Россия может восстановить статус сверхдержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако этому может помешать недостаток экономической мощи и низкая численность населения. Вторым сценарием, по мнению главы Франции, станет «евразийская модель», однако и здесь есть препятствие – доминирующий в азиатском регионе Китай. В третьем случае Россия должна отыскать или выработать новую сбалансированную модель отношений с Европой, так как сегодня, считает Макрон, Москва воспринимает ЕС в качестве вассала США из-за приближения НАТО к российским границам. Однако, по мнению французского президента, в будущем подобное отношение может измениться.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН объяснил, что Макрон понимает необходимость восстановления добропорядочных отношений России и ЕС.
«Высказывания Макрона, конечно, отражают мнение части французского общества о России. Но дружелюбно настроенных к нам людей там не так много. Отношение к России во Франции формируется под влиянием французских СМИ, которые к нам относятся достаточно неласково, рисуя авторитарный режим Путина со всеми составляющими - нарушениями прав человека, меньшинств и так далее. Макрон развивает свои предыдущие мысли по поводу России. Он считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог. Это толкает Россию в изоляцию, к движению на Восток. А союз России с Китаем станет для Европы далеко не подарком. Он говорит, что нужен диалог, но с твердых позиций и отстаивания принципов. Это важно для Европы, по его мнению, нужно сотрудничать с Россией по всем важным стратегическим вопросам», - отметил эксперт.
Собеседник НСН добавил, что большинство европейских глав не разделяют положительного взгляда Макрона на отношения с Москвой.
«Такая позиция Макрона не очень поддерживается его коллегами по ЕС. Даже самый ближайший партнер Франции Германия не проявляет желание наладить более тесные отношения. А у тех же прибалтов и поляков русофобия заложена прямо-таки на генетическом уровне. Вся Европа привыкла рисовать карикатурный образ России как страны агрессора, врага ЕС, все эти клише не соответствуют действительности. И реалистично мыслящие политики, конечно, понимают, что сближению препятствует желание некоторых кругов подлить масла в огонь и не дать стабилизировать ситуацию в Европе», - констатировал он.
Ранее НСН писала, что Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил о том, что приветствует возвращение России в Совет Европы. Президент Франции подчеркнул, что народ России имеет близкое отношение к западному гуманизму, а российская история, культура и география в своей основе являются европейскими.
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