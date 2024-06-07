Путин процитировал Сталина на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии в рамках ПМЭФ процитировал Иосифа Сталина. Говоря о западных партнерах, глава государства вспомнил выражение бывшего руководителя Советского Союза о Союзе писателей. Он указал, что со всеми воевать не получится.
«Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: других писателей у меня для вас нет. Ну вот такие партнеры, что теперь, со всеми воевать что ли?», — сказал Путин.
Он добавил, что с партнерами надо добиваться договоренностей, которые бы соответствовали интересам России, и были бы «максимально надежны».
В российском истеблишменте в последнее время все чаще стали цитировать Сталина. В частности, в феврале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал его телеграмму о производстве самолетов для армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru