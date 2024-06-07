Путин процитировал Сталина на ПМЭФ

«Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: других писателей у меня для вас нет. Ну вот такие партнеры, что теперь, со всеми воевать что ли?», — сказал Путин.

Он добавил, что с партнерами надо добиваться договоренностей, которые бы соответствовали интересам России, и были бы «максимально надежны».

В российском истеблишменте в последнее время все чаще стали цитировать Сталина. В частности, в феврале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал его телеграмму о производстве самолетов для армии.



