Путин процитировал Сталина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии в рамках ПМЭФ процитировал Иосифа Сталина. Говоря о западных партнерах, глава государства вспомнил выражение бывшего руководителя Советского Союза о Союзе писателей. Он указал, что со всеми воевать не получится.

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«Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: других писателей у меня для вас нет. Ну вот такие партнеры, что теперь, со всеми воевать что ли?», — сказал Путин.

Он добавил, что с партнерами надо добиваться договоренностей, которые бы соответствовали интересам России, и были бы «максимально надежны».

В российском истеблишменте в последнее время все чаще стали цитировать Сталина. В частности, в феврале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал его телеграмму о производстве самолетов для армии.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Иосиф СталинПМЭФВладимир Путин

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