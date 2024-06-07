«Хрюкнули»: Путин упрекнул модератора дискуссии на ПМЭФ в невнимательностии

Комментируя предложение Караганова создать рабочую группу для выработки экономический модели, глава государства указал, что эти слова «звучат обидно и для правительства РФ, и для других структур».

«Вы сказали «мы что-то делаем», а я битый час здесь объяснял, что мы делаем. Вы, наверное, прикорнули немножко. Хрюкнули, как говорят народе, и ничего не слышали», - сказа Путин.

Российский лидер напомнил, что он «целый час говорил о том, что мы будем делать», представив целую программу из 10 пунктов.

Ранее Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о цели вхождения России в четверку крупнейших экономик мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».