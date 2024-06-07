«Хрюкнули»: Путин упрекнул модератора дискуссии на ПМЭФ в невнимательностии
Президент РФ Владимир Путин предположил, что модератор дискуссии на ПМЭФ Сергей Караганов, возможно, невнимательно слушал его выступление.
Комментируя предложение Караганова создать рабочую группу для выработки экономический модели, глава государства указал, что эти слова «звучат обидно и для правительства РФ, и для других структур».
«Вы сказали «мы что-то делаем», а я битый час здесь объяснял, что мы делаем. Вы, наверное, прикорнули немножко. Хрюкнули, как говорят народе, и ничего не слышали», - сказа Путин.
Российский лидер напомнил, что он «целый час говорил о том, что мы будем делать», представив целую программу из 10 пунктов.
Ранее Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о цели вхождения России в четверку крупнейших экономик мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru