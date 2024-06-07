Путин: Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет

«Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль», - сказал Путин.

По его словам, более 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракт в 2023 году, в этом году в военкоматы пришли уже более 160 тысяч человек.

Военные решения властей РФ основаны на анализе обстановки, никаких «колебаний нет и быть не может», подчеркнул российский лидер. Он также заявил о праве российской стороны зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое бьет по России.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, отмечает «Свободная пресса».

