Путин: Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет
Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль», - сказал Путин.
По его словам, более 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракт в 2023 году, в этом году в военкоматы пришли уже более 160 тысяч человек.
Военные решения властей РФ основаны на анализе обстановки, никаких «колебаний нет и быть не может», подчеркнул российский лидер. Он также заявил о праве российской стороны зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое бьет по России.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года
- Байден и Зеленский договорились встретиться в Италии
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
- Питерский «Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов в соцсетях
- Путин призвал уважительно относиться к коммунизму и коммунистам
- Путин: Страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП
- НАТО потребовало от ФРГ нарастить численность военных
- Суд арестовал гражданина Франции Винатье по делу о нарушении правил работы иноагента
- Путин: ВС РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов
- Путин заявил об отсутствии в России осознанной миграционной политики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru