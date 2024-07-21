ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО
Утром 21 июля ВСУ выпустили около 20 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка и Горловки. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщениям источника, атака длилась с 08:30 до 10:40 часов утра. За это время ВСУ успели нанести 11 ударов по Никитскому району Горловки, а также по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Позже в представительстве сообщили, что в 11:15 часов украинские военные выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru