Сальдо: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Российская система ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS над Херсонской областью, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

Минобороны Греции не признало причастность к ударам ATACMS по Севастополю

По его словам, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым. Отмечается, что осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее над Луганском сбили три ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры