Опять не сдержится? Байден собрался показать Путину, кто главный
Журналист Владимир Познер заявил НСН, что в обострении отношений больше виноваты Штаты, но в силах президента этот конфликт смягчить.
Президент США Джо Байден заявил, что намерен дать понять российскому лидеру Владимиру Путину, что «Америка вернулась, и чтобы он об этом знал». Глава Белого дома добавил, что США хотят играть роль сильного лидера на международной арене и готовы «вести за собой с силой». При этом американский президент признал, что Вашингтон не собирается конфликтовать с Москвой, но будет «отвечать на вредоносные действия». Байден подчеркнул, что Россия и США вдвоем несут ответственность за стратегическую стабильность на планете.
Во время брифинга в Белом доме журналисты, конечно же, напомнили пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, что конфликт между двумя странами обострился после слов Байдена о «Путине-убийце».
«Президент Байден давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в высказывании своих опасений или вопросов, когда их [России] поведение не соответствовало демократическим ценностям, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече», - ответила официальный представитель главы вашингтонской администрации.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что в результате этой встречи снизится уровень противостояния и напряжения, которое сейчас существует.
«Я не жду каких-то прорывов, но все-таки я ожидаю, что в результате этой встречи уровень напряжения, неприятия, несогласия и прочего чуть-чуть снизится. В том, что сложились такие отношения, я считаю, виноваты в большей степени Соединенные Штаты. Я не хочу сказать, что мы вовсе не виноваты. Это не так. Есть и наша вина во всем этом. Но все-таки в гораздо большей степени к этому стремились Соединенные Штаты. Поэтому было бы правильно, если бы президент США сделал какой-то серьезный шаг в сторону преодоления того положения, которое мы имеем сейчас», - заявил Познер.
Перед саммитом с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, которого пригласил в Вашингтон.
Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, о чем будут политики говорить при личной встрече. Она произойдет уже после саммита России-США 16 июня в Женеве.
«Зеленский будет просить и военной помощи, и финансовой, они без этого не могут. Соединенные Штаты в этом смысле поступают всегда очень понятно, как в целом западные страны, которые используют политику кнута и пряника, они могут пряник, морковку предложить, но они не просто так это предлагают, то есть они альтруизмом не занимаются. Поэтому вся помощь Украине будет обставляться соответствующими условиями. Никогда безусловной помощи Соединенные Штаты не предоставляют», - добавил он.
Экс-специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, призвал нынешнего главу Штатов «пойти на торг» с российским лидером. По словам Бэндоу, США стоит сделать множество уступок, среди которых — отказ от идеи включения Украины и Грузии в НАТО, а также отказ от вмешательства в российские выборы.
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