Опять не сдержится? Байден собрался показать Путину, кто главный

Президент США Джо Байден заявил, что намерен дать понять российскому лидеру Владимиру Путину, что «Америка вернулась, и чтобы он об этом знал». Глава Белого дома добавил, что США хотят играть роль сильного лидера на международной арене и готовы «вести за собой с силой». При этом американский президент признал, что Вашингтон не собирается конфликтовать с Москвой, но будет «отвечать на вредоносные действия». Байден подчеркнул, что Россия и США вдвоем несут ответственность за стратегическую стабильность на планете.

Во время брифинга в Белом доме журналисты, конечно же, напомнили пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, что конфликт между двумя странами обострился после слов Байдена о «Путине-убийце».

«Президент Байден давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в высказывании своих опасений или вопросов, когда их [России] поведение не соответствовало демократическим ценностям, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече», - ответила официальный представитель главы вашингтонской администрации.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что в результате этой встречи снизится уровень противостояния и напряжения, которое сейчас существует.

«Я не жду каких-то прорывов, но все-таки я ожидаю, что в результате этой встречи уровень напряжения, неприятия, несогласия и прочего чуть-чуть снизится. В том, что сложились такие отношения, я считаю, виноваты в большей степени Соединенные Штаты. Я не хочу сказать, что мы вовсе не виноваты. Это не так. Есть и наша вина во всем этом. Но все-таки в гораздо большей степени к этому стремились Соединенные Штаты. Поэтому было бы правильно, если бы президент США сделал какой-то серьезный шаг в сторону преодоления того положения, которое мы имеем сейчас», - заявил Познер.