Европейские потребители привыкли к тому, что в инструкциях по эксплуатации все «разжевывается», поэтому все технологии должны объясняться простым языком, заявил НСН председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Председатель правительства России призвал профессионалов объяснять сложные технологии простым языком. На выставке в ходе форума "Сделано в России" Михаил Мишустин познакомился с презентацией компании-оператора спутниковой связи ("Лоретт") и заявил, что объяснение передовых технологий должно быть максимально простым, так как это поможет, в том числе, реализации продукции и её экспорту. Гутенев объяснил, как это влияет на экспорт.