«Разжевать для европейцев»: В Госдуме объяснили упрощенные инструкции к товарам
Владимир Гутенев заявил НСН, что объяснение передовых технологий должно быть максимально простым, так как это влияет на экспорт.
Европейские потребители привыкли к тому, что в инструкциях по эксплуатации все «разжевывается», поэтому все технологии должны объясняться простым языком, заявил НСН председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Председатель правительства России призвал профессионалов объяснять сложные технологии простым языком. На выставке в ходе форума "Сделано в России" Михаил Мишустин познакомился с презентацией компании-оператора спутниковой связи ("Лоретт") и заявил, что объяснение передовых технологий должно быть максимально простым, так как это поможет, в том числе, реализации продукции и её экспорту. Гутенев объяснил, как это влияет на экспорт.
«Здесь сложно не согласиться с председателем правительства, потому что в принципе заумные с точки зрения терминологии инструкции иногда требуют дополнительных усилий, чтобы правильно эксплуатировать те или иные товары. И еще важный пункт заключается в том, что это поможет экспорту. Наш потребитель гораздо более образован и искушен, он легко справляется с профессиональными терминами, хоть упрощение и не будет лишним. А что касается зарубежного потребителя, там существует целый ряд проблем восприятия. Мы неоднократно были свидетелями того, как в некоторых инструкциях по зарубежным микроволновым печам указывается то, что нельзя живые объекты пытаться положить в печь, и прочие вещи. Чтобы привыкшие к такому разжёвыванию потребители, например, европейские, которые по-прежнему приобретают высокотехнологичные российские товары, не испытывали культурный шок, уточнения не будут лишними», - рассказал он.
Надпись «Сделано в России» должна стать для зарубежных покупателей символом качества и надёжности отечественных технологий. Такую задачу обозначил премьер-министр Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме в Москве.
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