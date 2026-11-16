Трамп рассказал, что будет обсуждать с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином будет обсуждать ядерное разоружение. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, на саммите АТЭС в Шэньчжэне политики также немного поговорят об Иране.

«Мы поговорим о моей любимой теме - Украине», - отметил глава Белого дома.

Он добавил, что трёхсторонняя встреча будет посвящена в том числе экономике и торговле.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС - символическая и очень важная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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